На завтрак известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская предлагает приготовить настоящую клубничную вкусность – полезную и питательную.

На прилавках супермаркетов, магазинов и рынков уже появилась клубника.

Душистая, сочная и такая полезная. В клубнике есть витамины А, В1, В2, Е, С. В клубнике очень мало углеводов и практически нет жиров – она имеет только 32 калории на 100 г продукта.

Из клубники готовят не только десерты, но даже салаты и летние супы. Еще одним вкусным рецептом поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская.

А именно – сырково-клубничного десерта. Ингредиентов для такого завтрака нужно будет всего три: клубника – 150 г, творожный десерт – 100 г и кукурузные хлопья – 70 г.

Клубнику Ольга Сумская советует нарезать кубиками.

«Эта ягода невероятно полезна для нашего здоровья. Она способна служить антидепрессантом и нейтрализовать нервный стресс. А еще клубника препятствует преждевременному старению клеток», – рассказала Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Часть порезанных ягод Сумская выложила в тарелку, а сверху выложила половину сыркового десерта и кукурузные хлопья.

«Кстати, вместо хлопьев можно использовать мюсли», – рассказала Сумская.

После слоя хлопьев выкладываем снова слой клубники и творожный десерт. Последние слой – хлопья.

Перед подачей на стол завтрак украшаем кусочками клубники.

«Сырково-клубничный десерт готов!», - подчеркнула Сумская.

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