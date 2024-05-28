На прилавках супермаркетов, магазинов и рынков уже появилась клубника.
Душистая, сочная и такая полезная. В клубнике есть витамины А, В1, В2, Е, С. В клубнике очень мало углеводов и практически нет жиров – она имеет только 32 калории на 100 г продукта.
Из клубники готовят не только десерты, но даже салаты и летние супы. Еще одним вкусным рецептом поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская.
А именно – сырково-клубничного десерта. Ингредиентов для такого завтрака нужно будет всего три: клубника – 150 г, творожный десерт – 100 г и кукурузные хлопья – 70 г.
Клубнику Ольга Сумская советует нарезать кубиками.
«Эта ягода невероятно полезна для нашего здоровья. Она способна служить антидепрессантом и нейтрализовать нервный стресс. А еще клубника препятствует преждевременному старению клеток», – рассказала Сумская в эфире программы «Вкус дня».
Часть порезанных ягод Сумская выложила в тарелку, а сверху выложила половину сыркового десерта и кукурузные хлопья.
«Кстати, вместо хлопьев можно использовать мюсли», – рассказала Сумская.
После слоя хлопьев выкладываем снова слой клубники и творожный десерт. Последние слой – хлопья.
Перед подачей на стол завтрак украшаем кусочками клубники.
«Сырково-клубничный десерт готов!», - подчеркнула Сумская.
Последние новости Украины:
Быстрые и сочные котлеты: фирменный рецепт Ольги Сумской для вкусного обеда.
Фантастически вкусные фаршированные яйца Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Нежные и вкусные: Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.