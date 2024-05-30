На жаль, якщо ваш ноутбук виходить з ладу, ви нічого не зможете з цим зробити вдома, але ви можете зрозуміти ознаки того, що він скоро зламається.

Коли з вашим ноутбуком щось відбувається серйозно, зазвичай отримуєте попереднє попередження.

Наприклад, вірус може змінити налаштування безпеки на ноутбуці, або ж несправний жорсткий диск може почати видавати дивні звуки.

Якщо ви вловите ці сигнали заздалегідь, ви зможете швидко діагностувати та полагодити свій комп'ютер.

Як зрозуміти, що ноутбук скоро зламається?

Повільна та несприйнятлива робота ноутбука. Якщо ваш ноутбук почав гальмувати, це не обов'язково означає, що він заражений вірусом. Однак низька продуктивність може бути правильною ознакою того, що хакер захопив вашу машину для секретних дій.

Постійні повідомлення про помилки. Усі ноутбуки іноді отримують повідомлення про помилку. Коли ви почнете бачити ці попередження регулярно, знову і знову, вам потрібно почати турбуватися.

Незапитані зміни налаштувань. Якщо ваші програми на ноутбуці починають поводитися дивно або змінюють свої налаштування без вашого дозволу, можливо, на вашому ноутбуці заражений вірус. Отримавши доступ до вашої системи, шкідливе програмне забезпечення часто змінює ваші налаштування у своїх цілях, наприклад, не дозволяючи вам видалити його.

Випадкові спливаючі вікна на ноутбуці. Кожному доводиться стикатися з вікнами під час перегляду сторінок в Інтернеті. Але якщо ви бачите більше, ніж зазвичай, і вони просувають підозрілий контент, а не підштовхують вас передплатити розсилку новин, тоді у вас можуть виникнути проблеми.

Дивні звуки ноутбука. Оскільки внутрішні компоненти комп'ютера починають зношуватися, він може стати занадто старим, щоб працювати належним чином.

Відмова включатись — вірна ознака апаратних проблем. Але вам також слід прислухатися до дивних і повторюваних шумів, що долинають з глибини вашого ноутбука, оскільки вони можуть вказувати на неминучий збій обладнання.

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