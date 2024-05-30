К сожалению, если ваш ноутбук выходит из строя, вы ничего не сможете с этим поделать дома, но вы можете понять признаки того, что он скоро сломается.

Когда с вашим ноутбуком что-то происходит серьезно, вы обычно получаете предварительное предупреждение.

Например, вирус может изменить настройки безопасности на ноутбуке, или неисправный жесткий диск может начать издавать странные звуки.

Если вы уловите эти сигналы заранее, вы сможете быстро диагностировать и починить свой компьютер.

Как понять, что ноутбук скоро сломается?

Медленная и невосприимчивая работа ноутбука. Если ваш ноутбук начал тормозить, это не обязательно означает, что он заражен вирусом. Однако низкая производительность может быть верным признаком того, что хакер захватил вашу машину для секретных действий.

Постоянные сообщения об ошибках. Все ноутбуки время от времени получают сообщение об ошибке. Когда вы начнете видеть эти предупреждения регулярно, снова и снова, вам следует начать беспокоиться.

Незапрошенные изменения настроек. Если ваши приложения на ноутбуке начинают вести себя странно или изменяют свои настройки без вашего разрешения, возможно, на вашем ноутбуке заражен вирус. Получив доступ к вашей системе, вредоносное ПО часто изменяет ваши настройки в своих целях, например, не позволяя вам удалить его.

Случайные всплывающие окна на ноутбуке. Каждому приходится сталкиваться со всплывающими окнами при просмотре страниц в Интернете. Но если вы видите больше, чем обычно, и они продвигают подозрительный контент, а не подталкивают вас подписаться на рассылку новостей, тогда у вас могут возникнуть проблемы.

Странные звуки ноутбука. Поскольку внутренние компоненты компьютера начинают изнашиваться, он может стать слишком старым, чтобы функционировать должным образом.

Отказ включаться — верный признак аппаратных проблем. Но вам также следует прислушиваться к странным и повторяющимся шумам, доносящимся из глубины вашего ноутбука, поскольку они могут указывать на неизбежный сбой оборудования.

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