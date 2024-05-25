У ТЦК наголошують, що громадяни можуть оновити свої дані будь-яким зручним способом, а також носити з собою низку документів.

В Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні завжди мати при собі відповідні документи. Про це повідомили у Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від статусу особи.

"При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+", - зазначається у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що громадяни можуть оновити свої дані будь-яким зручним способом: через ЦНАП або за допомогою застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, що під час воєнного стану військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні самостійно з'являтися до ТЦК. Заступник керівника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва повідомив, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату навіть без повістки.

До центру комплектування необхідно звертатися, коли потрібна особиста присутність: для написання заяви, отримання направлення на проходження ВЛК, бронювання або зміни статусу військовозобов’язаного.

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