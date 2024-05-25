В ТЦК подчеркивают, что граждане могут обновить свои данные любым удобным способом, а также носить з собой ряд документов.

В Украине военнообязанные, призывники и резервисты должны всегда иметь соответствующие документы. Об этом сообщили в Кременчугском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного, в зависимости от статуса лица.

"При этом важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркивают, что граждане могут обновить свои данные любым удобным способом: через ЦНАП или с помощью "Резерв+".

Напомним, что во время военного положения военнообязанные призывники и резервисты должны самостоятельно являться в ТЦК. Заместитель руководителя мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева сообщил, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат даже без повестки.

В центр комплектования необходимо обращаться, когда требуется личное присутствие: для написания заявления, получения направления прохождения ВЛК, бронирования или изменения статуса военнообязанного.

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