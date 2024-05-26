Дати, перелічені у посівному календарі на тиждень із 27 травня по 2 червня, однакові для всіх зон вирощування.

Однак, будь ласка, візьміть до уваги погоду та клімат вашого регіону, перш ніж слідувати порадам, опублікованим у посівному календарі на тиждень з 27 травня по 2 червня.

Для початку рекомендується ознайомитися з прогнозом погоди, щоб визначити оптимальні часові інтервали, протягом яких ви можете використовувати наведені нижче дати, згідно з посівним календарем на тиждень з 27 травня по 2 червня.

При такій великій кількості різних видів та сортів овочевих рослин нелегко встежити, коли і що сіяти, тому тут ви знайдете термін посіву видів овочів на тиждень.

Отже, посівний календар на тиждень із 27 травня по 2 червня виглядає так:

25-26 травня - у ці дні висаджуйте пізні буряки, картопля, цибуля, морква та інші коренеплоди.

27-28 травня - цей час підходить для знищення шкідників рослин у ці безплідні дні.

29-30 травня – підходить для виноградних культур. Встановіть рослини полуниці. Хороші дні для пересаджування. Сприятливий час для посадки пізніх коренеплодів.

31-31 травня згідно з посівним календарем на тиждень з 27 травня по 2 червня - поганий час для посадки. Прекрасно підходить для вирощування чи обприскування. Гарний день урожаю.

1-2 червня 2024 року - у ці дні можна заготовляти сіно чи орати у ці безплідні дні. Хороші врожаю.

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