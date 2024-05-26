Не дивно, що огірки – один із найпопулярніших городніх овочів, дізнайтеся, як садити, вирощувати та збирати їм у своєму городі.

Виберіть ділянку, на якій багато сонця не менше 6–8 годин прямого сонячного світла на день, огірки люблять тепло та багато світла!

Огіркам потрібен родючий ґрунт. Перед посадкою додайте в грядку витриманого гною та/або компосту та вробіть його в землю.

Грунт для вирощування огірків повинен бути вологим, але добре дренованим (не сирим) і мати pH від 6,5 до 7,0.

Поліпшіть глинистий ґрунт, додавши органічні речовини. Поліпшіть щільний, важкий грунт, додавши торф, компост або гній, що перепрів.

Коли з'являться схід огірків, почніть часто поливати.

Головна вимога щодо догляду за огірками – регулярний полив! Нерегулярний полив призводить до гіркого смаку плодів.

Поливайте огірки повільно вранці або вдень і уникайте намокання листя, оскільки це може спровокувати захворювання листя, яке може зіпсувати рослину.

Якщо можливо, поливайте огірки зі шланга або краплинного зрошення, щоб листя залишалося сухим.

Мульчуйте навколо рослин, щоб зберегти вологість ґрунту.

З появою шкідників молоді рослини огірків накрийте рядами чи ягідними кошиками.

Якщо ви внесли в грунт органічні речовини перед посадкою, можливо, вам доведеться лише економно підгодувати рослини огірків компостом або гною, що добре перепрів.

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