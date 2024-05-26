Неудивительно, что огурцы – один из самых популярных огородных овощей, узнайте, как сажать, выращивать и собирать им в своем огород.

Выберите участок, на котором много солнца не менее 6–8 часов прямого солнечного света в день, огурцы любят тепло и много света!

Огурцам требуется плодородная почва. Перед посадкой добавьте в грядку выдержанного навоза и/или компоста и вработайте его в землю.

Почва для выращивания огурцов должна быть влажной, но хорошо дренированной (не сырой) и иметь pH от 6,5 до 7,0.

Улучшите глинистую почву, добавив органические вещества. Улучшите плотную, тяжелую почву, добавив торф, компост или перепревший навоз.

Когда появятся всходы огурцов, начните часто поливать.

Главное требование по уходу за огурцами – регулярный полив! Нерегулярный полив приводит к горькому вкусу плодов.

Поливайте огурцы медленно утром или днем ​​и избегайте намокания листьев, так как это может спровоцировать заболевания листьев, которые могут испортить растение.

Если возможно, поливайте огурцы из шланга или капельного орошения, чтобы листва оставалась сухой.

Мульчируйте вокруг растений, чтобы сохранить влажность почвы.

При появлении вредителей молодые растения огурцов накройте рядами или ягодными корзинками.

Если вы внесли в почву органические вещества перед посадкой, возможно, вам придется лишь экономно подкормить растения огурцов компостом или хорошо перепревшим навозом.

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