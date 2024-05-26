Легко вирощувані, багато рослин томатів чері мають вбудовану стійкість до деяких хвороб, які вбивають звичайні помідори. рослина.

Помідори чері - це сильні, швидкорослі та плодючі рослини, деякі з яких почнуть плодоносити менш ніж через 60 днів після пересадки.

Придбайте розсаду або насіння помідорів чері. Виростити помідори чері можна з розсади чи насіння.

При вирощуванні із розсади помідори чері виходять швидше, ніж при вирощуванні із насіння. Саджанці або насіння помідорів черрі можна придбати на фермерському ринку або в розпліднику.

Поради щодо вирощування помідорів чері з насіння:

Для вирощування помідорів чері їм потрібно 6-8 годин прямого сонячного світла щодня.

Рясно поливайте рослини раз на тиждень або коли верхній дюйм ґрунту стане сухим. Уникайте потрапляння води на листя помідорів чері , оскільки це може призвести до грибкових захворювань.

Використовуйте збалансоване добрива або добрива, спеціально розроблені для помідорів, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.

Підтримуйте свої рослини помідорів чері кілками, клітинами чи ґратами, щоб вони не падали в міру зростання.

Регулярно збирайте врожай помідорів чері, щоб рослина давала більше плодів.

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