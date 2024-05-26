Легко выращиваемые, многие растения томатов черри обладают встроенной устойчивостью к некоторым болезням, которые убивают обычные помидоры. растение.

Помидоры черри - это сильные, быстрорастущие и плодовитые растения, некоторые из которых начнут плодоносить менее чем через 60 дней после пересадки.

Приобретите рассаду или семена помидоров черри. Вырастить помидоры черри можно из рассады или семян.

При выращивании из рассады помидоры черри получаются быстрее, чем при выращивании из семян. Саженцы или семена помидоров черри можно приобрести на фермерском рынке или в питомнике.

Советы по выращиванию помидоров черри из семян:

Для выращивания помидоров черри, им нужно 6-8 часов прямого солнечного света ежедневно.

Обильно поливайте растения раз в неделю или когда верхний дюйм почвы станет сухим. Избегайте попадания воды на листья помидоров черри, так как это может привести к грибковым заболеваниям.

Используйте сбалансированное удобрение или удобрение, специально разработанное для помидоров, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Поддерживайте свои растения помидоров черри кольями, клетками или решетками, чтобы они не падали по мере роста.

Регулярно собирайте урожай помидоров черри, чтобы растение давало больше плодов.

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