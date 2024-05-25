Багато учасників ринку висловлюють впевненість у подальшому зростанні цін на цей овоч, оскільки відсоток низької якості продукту цього року досить великий.

Ціни на торішню картоплю в Україні значно підскочили. Виробники зараз реалізують "стару" картоплю за ціною від 15 до 22 грн за кілограм, що на 27% більше порівняно з минулим тижнем. У супермаркетах середня ціна на цей овоч досягла ркордної позначки, і очікується подальше зростання цін.

За словами аналітиків, підвищення цін на картоплю пов'язане з сезонними факторами. Запаси врожаю минулого року зменшуються, тоді як нова картопля тільки починає надходити на ринок, а попит на цей овоч залишається високим.

Одночасно спостерігаються проблеми з якістю продукції. Оптові компанії часто відзначають нестачу якісної картоплі в урядових реєстраціях, що ускладнює формування достатньої кількості партій для закупівлі.

У цілому ціни на картоплю минулорічного врожаю в Україні зросли в середньому на 3,4 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Багато учасників ринку висловлюють впевненість у подальшому зростанні цін на цей овоч, оскільки відсоток картоплі низької якості цього року досить великий, а запаси у приватних господарствах продовжують швидко зменшуватись.

У великих мережах супермаркетів ціни на торішню картоплю станом на 22 травня становлять у середньому 32,35 грн за кілограм. Ціни залежать від сортування, де діапазон варіюється від 29,89 до 36,3 грн за кілограм.

Джерело: EastFruit.

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