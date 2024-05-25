Многие участники рынка выражают уверенность в дальнейшем росте цен на этот овощ, поскольку процент низкого качества продукта в этом году достаточно велик.

Цены на прошлогодний картофель в Украине значительно подскочили. Производители сейчас реализуют "старый" картофель по цене от 15 до 22 грн за килограмм, что на 27% больше по сравнению с прошлой неделей. В супермаркетах средняя цена на этот овощ достигла ркордной отметки, и ожидается дальнейший рост цен.

По словам аналитиков, повышение цен на картофель связано с сезонными факторами. Запасы урожая в прошлом году уменьшаются, тогда как новый картофель только начинает поступать на рынок, а спрос на этот овощ остается высоким.

Одновременно наблюдаются проблемы с качеством продукции. Оптовые компании часто отмечают нехватку качественного картофеля в правительственных регистрациях, что затрудняет формирование достаточного количества закупочных партий.

В целом, цены на картофель прошлогоднего урожая в Украине выросли в среднем на 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Многие участники рынка выражают уверенность в дальнейшем росте цен на этот овощ, поскольку процент картофеля низкого качества в этом году достаточно велик, а запасы в частных хозяйствах продолжают быстро уменьшаться.

В крупных сетях супермаркетов цены на прошлогодний картофель на 22 мая составляют в среднем 32,35 грн за килограмм. Цены зависят от сортировки, где диапазон варьируется от 29,89 до 36,3 грн. за килограмм.

Источник: EastFruit.

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