Його готує Міністерство фінансів і, як очікується, до Верховної Ради документ внесуть наприкінці червня – на початку липня.

Уряд України розробляє плани щодо істотного зростання ставок ключових податків, зокрема податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору. Останній може бути введений також для фізичних осіб-підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування.

Зміни планують затвердити за допомогою нового законопроєкту, який Міністерство фінансів планує внести до Верховної Ради в кінці червня або на початку липня.

Аналітики вказують, що уряд має намір підвищити розмір військового збору з 1,5% до 5%, а також запровадити аналогічну ставку в 5% для фізичних осіб-підприємців.

Щодо рівня підвищення податку на додану вартість (ПДВ), досі триває дискусія. Однак наразі найбільш ймовірним вважається підвищення на 2-3%. Нагадаємо, що в даний момент розмір цього податку становить 20%. Остаточне рішення стосовно цих цифр ще не ухвалено. Дискусія продовжується. За причиною для збільшення ставок основних податків вказують на зростання військових потреб. Ці кошти планують використовувати на підтримку обороноздатності України в умовах потенційної повномасштабної агресії з боку росії.

Враховуючи прогнози аналітиків, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого введення військового збору для ФОПів) може приносити додатково 90-100 млрд грн на рік у бюджет. Водночас, зауважується:

підвищення ставки ПДВ на 1 процентний пункт (п.п.) може забезпечити близько 40 млрд грн додаткових щорічних доходів до бюджету;

підвищення ПДВ на 2 або 3 п.п. може забезпечити додатково 70-80 або 100-120 млрд грн відповідно.

Джерело: Forbes.

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