Сучасні телефони містять потужні процесори та акумулятори великої ємності у тонких корпусах, тому перегрів стає серйозною проблемою навіть у нормальних умовах експлуатації.

Якою б не була причина, якщо ваш телефон перегрівається, ви можете зробити кілька кроків, щоб охолодити ситуацію і запобігти повторенню цього.

Якщо телефон перебуває в гарячому приміщенні, негайно перемістіть його. Це може означати, що телефон потрібно прибрати від прямих сонячних променів, гарячого приміщення або тримати далеко від будь-яких джерел тепла, таких як радіатор.

Зверніть увагу, де ви розміщуєте телефон під час заряджання. Оскільки підключення до електромережі природно призведе до підвищення температури пристрою, не допускайте безладу в телефоні.

Скиньте установки або вимкніть телефон.

Вимкніть телефон, якщо він заряджається. Якщо пристрій має чохол для телефону, зніміть його. Ви також можете вимкнути телефон і дати йому трохи постояти у прохолодному місці.

На жаль, остання частина може виявитися складнішою, ніж ви могли очікувати. У сучасних смартфонах кнопка живлення на вашому пристрої може виконувати більше функцій, ніж просто керувати живленням.

Спробуйте інший зарядний телефон.

Якщо телефон просто заряджається, перевірте шнур живлення щодо пошкоджень. Кабель розплавлений чи подрібнений настільки, що можна побачити внутрішню проводку?

У цьому випадку утилізуйте його безпечним чином та використовуйте без пошкоджень.

Присипляйте програми-порушники.

Процесор вашого пристрою старанно працює для обробки ігор, функцій доповненої реальності та навіть GPS-навігації. Якщо телефон нагрівається під час роботи однієї з цих програм, примусово закрийте програму та дайте пристрою відпочити.

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