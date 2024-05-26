Современные телефоны содержат мощные процессоры и аккумуляторы большой емкости в тонких корпусах, поэтому перегрев становится серьезной проблемой даже в нормальных условиях эксплуатации.

Какой бы ни была причина, если ваш телефон перегревается, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы охладить ситуацию и предотвратить повторение этого.

Если ваш телефон находится в жарком помещении, немедленно переместите его. Это может означать, что телефон нужно убрать от прямых солнечных лучей, жаркого помещения или держать вдали от любых источников тепла, таких как радиатор.

Обратите внимание, где вы размещаете телефон во время зарядки. Поскольку подключение к электросети естественным образом приведет к повышению температуры устройства, не допускайте беспорядка в телефоне.

Сбросьте настройки или выключите телефон.

Отключите телефон, если он заряжается. Если на устройстве есть чехол для телефона, снимите его. Вы также можете выключить телефон и дать ему немного постоять в прохладном месте.

К сожалению, последняя часть может оказаться более сложной, чем вы могли ожидать. В современных смартфонах кнопка питания на вашем устройстве может выполнять больше функций, чем просто управлять питанием.

Попробуйте другое зарядное телефон.

Если телефон просто заряжалось, проверьте шнур питания на предмет повреждений. Кабель расплавлен или измельчен до такой степени, что можно увидеть внутреннюю проводку?

В этом случае утилизируйте его безопасным образом и используйте без повреждений.

Усыпляйте приложения-нарушители.

Процессор вашего устройства усердно работает для обработки игр, функций дополненной реальности и даже GPS-навигации. Если телефон нагревается во время работы одного из этих приложений, принудительно закройте программу и дайте устройству отдохнуть.

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