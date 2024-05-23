Всі пенсіонери в Україні можуть отримувати свої пенсії через пошту або банківські установи за їх власним вибором.

Згідно з українським законодавством, пенсії можуть виплачуватися через відділення "Укрпошти" або банківські установи, і пенсіонери мають право самостійно вибирати, через яку з цих установ отримувати пенсію. Про це повыдомили у ПФУ.

Пенсіонери в Україні можуть отримувати пенсійні виплати через будь-який з авторизованих банків. Основні вимоги для цього – мати спеціалізований банківський рахунок для пенсій та соціальних виплат, а також підтримувати цей рахунок в активному стані.

Пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, виплати здійснюються виключно через АТ "Ощадбанк".

Існують специфічні вимоги до банківського рахунку для нарахування пенсії. Серед основних вимог:

Рахунок повинен бути відкритий в одному з уповноважених банків.

Поточний рахунок має бути спеціально призначений для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат.

Рахунок має бути активним.

При подачі заяви на призначення або перерахунок пенсії номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 символів. Отримати міжнародний ідентифікатор банківського рахунку можна через мобільний додаток або у відділенні банку.

У разі будь-яких змін у банківських даних пенсіонери повинні негайно повідомити про це Пенсійний фонд.

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