Деякі українці отримають повторні виплати у розмірі до трьох тисяч гривень.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило про повторні виплати до 3 тис. гривень для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це стосується українців, які знову змушені евакуюватися з небезпечних регіонів Харківської області.

За інформацією, наданою віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук та пресслужбою Мінреінтеграції, громадяни, які повторно евакуюються з небезпечних регіонів Харківщини, мають право на виплати ВПО. Зокрема, це стосується жителів Вовчанська та Липців.

Громадяни, які виїжджають із небезпечних районів, можуть відновити свій статус ВПО та отримати грошову допомогу. Право на допомогу отримають всі, хто внесений до списків евакуйованих, які складає місцева влада.

Щоб потрапити до списку осіб, які самостійно виїхали із небезпечних районів Харківської області, де була оголошена обов’язкова евакуація, необхідно звернутися до Департаменту соцзахисту населення Харківської ОВА за номером гарячої лінії (066) 283-41-43. Для поновлення статусу ВПО потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або управління соцзахисту населення.

Розміри грошової допомоги:

2 тис. гривень на місяць для дорослих;

3 тис. гривень для дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Державна допомога виплачується протягом шести місяців.

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабміну №332, українці мають право на виплати ВПО лише при першому зверненні за допомогою. Однак для жителів Харківщини зроблено виняток, оскільки раніше виплати скасовувалися для тих, хто виїжджав за кордон, повертався на залишену адресу або кому припиняли допомогу після перевірки.

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