У 2024 році держава продовжуватиме надавати українцям субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Однак частина громадян не зможе отримати цю допомогу через невідповідність встановленим вимогам.

Про це повідомили у Пенсійному фонді. Відмови у наданні субсидії відбуваються через певні причини:

Наявність боргу з оплати ЖКП, що прострочений на понад 90 днів і перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 700 гривень). Заборгованість одного з членів родини, що внесений до Єдиного реєстру з виконавчих проваджень, терміном понад квартал. Безробітні повнолітні члени родини або ті, хто не сплачує ЄСВ упродовж 90 днів. Володіння родиною більше ніж одним житловим приміщенням. Житло має площу понад 130 кв. м у багатоповерхівці або понад 230 кв. м у приватному будинку. Наявність транспортного засобу з роком випуску менш ніж п'ять років або більше одного транспортного засобу з роком випуску менше 15 років. Депозит у банку на суму, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 100 тис. гривень.

Повторне отримання субсидії на літо

На літній період 2024 року житлові субсидії будуть перепризначені українцям. Для більшості отримувачів це відбудеться автоматично, якщо не було змін у майновому стані чи складі домогосподарства. Тому звертатися додатково не потрібно.

Фахівці Пенсійного фонду перерахують розмір субсидії на основі наявної інформації. Певні категорії громадян повинні повторно подати заяву та декларацію про доходи і витрати. Це стосується:

Заявників (членів домогосподарства), які орендують житло і сплачують за нього комунальні послуги.

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Домогосподарств, де фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано.

Тих, хто хоче отримати субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне побутове паливо.

Крім того, звернутися потрібно тим громадянам, які мають право на виплату, але отримали нульову субсидію в опалювальний сезон.

Якщо заява подана упродовж двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидія буде призначена з початку цього сезону.

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