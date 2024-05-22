Якщо хочеться отримати гарний врожай солодкого і корисного перцю, необхідно не помилитися з термінами посадки розсади у угрунт, а також зробити так, щоб рослина прижилася на новому місці.

Перець – це рослина, яка дуже любить тепло. На затінених ділянках перчики ростуть дуже погано, не цвітуть, а, отже, врожаю можна і не дочекатися.

Також перець не любить холодного грунту. Для висаджування розсади перцю необхідно, щоб температура повітря вдень була 23-25, а нічна 15-18 °С. Критичною для розсади перцю вважається температура нижче 12 – рослина може загинути.

Досвідчені городники рекомендують для вирощування перцю вибирати грядки, де минулого року вирощувалися огірки кабачки, гарбузи або морква.

Грунт для вирощування перцю повинен бути родючим, пухким і мати нейтральну реакцію.

Своїми порадами щодо вирощування перцю поділилися і автори блогу з порадами для садівників і городників «Сімейний сад».

«Як висаджувати розсаду перцю у відкритий грунт. Спершу зробіть лунки глибиною 15 см на відстані 45 см одна від одної. Залийте лунки водою і залиште на деякий час, щоб вода повністю ввібралася.

Якщо розсада перцю вирощувалася в звичайних стаканчиках, виїміть її і виставіть в лунку. Перець, вирощений в торф’яних горщиках висаджуйте, не знімаючи ємність. Висадку необхідно проводити у вечірні години, щоб сонце не обпекло рослини.

Присипте землею, ще раз полийте та мульчуйте. Прикопуючи рослини. Не забувайте про кореневу шийку, вона повинна перебувати над землею», - розповіла господиня.

Для того, щоб розсада перцю добре вкоренилася регулярно рихліть землю навколо перцю.

«Цей прийом покращує аерацію коренів і запобігає їх загниванню», - порадила господиня.

Перець необхідно поливати раз в два дні, а після поливу обов’язково мульчувати грунт.

Зазначимо, що найкраще розсаду перцю висаджувати у відкритий грунт після того, як минуть ризики весняних приморозків.

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