Якщо хочеться, щоб петунія набула форми квітучої кулі, а не просто висіла з кількома квітами на кінці стебла, варто прислухатися до порад досвідчених садівників.

Петунія це неймовірно ніжна і гарна квітка, яку можна побачити на вулицях міст, у садах та на балконах. Петунія здатна прикрасити будь-який інтер’єр та ділянку.

Найчастіше петунії висаджують на клумбі в саду, у горщику на балконі, лоджії чи терасі. Велика кількість сортів та гібридів дозволяє садівникам і господиням створювати яскраві клумби та оригінальні квіткові композиції.

Як правильно вирощувати петунію.

Але, як і у кожній справі, у догляді за петуніями є свої секрети. Так, фахівці наполягають, що такий важливий процес, як стрижка петуній є насправді необхідністю, а не забаганкою.

«Тому забудьте про слова: «Як це зрізати?! Ви що?! Як шкода! Хай би росло далі!..», - каже садівниця і авторка сторінки з порадами про сад та квіти «Rozkvitai».

За словами садівниці, стригти петунії необхідно, бо це допомогає формувати кущі правильної форми, виправляти форму, корегувати її. Крім того, стрижка петунії стимулює ріст бокових пагонів, завдяки чому отримуєте значно густіші та пишніші кущі.

Крім того, зазначає господиня, це непоганий варіант для розмноження, адже кожен відщипнутий/зрізаний пагін чудово вкорінюється. І з одного куща петунії можна отримати кілька.

Також садівниця показала сам процес вкорінення петунії.

Як правильно вирощувати петунію.

Додамо, досвідчені садівники радять, стригти і формувати петунію на самому початку сезону – це дозволить отримати пишний кущ петунії з великою кількістю квітів.

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