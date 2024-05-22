Если хочется, чтобы петуния приобрела форму цветущего шара, а не просто висела с несколькими цветами на конце стебля, стоит прислушаться к советам опытных садоводов.

Петуния это невероятно нежный и красивый цветок, который можно увидеть на улицах городов, в садах и на балконах. Петуния способна украсить любой интерьер и участок.

Чаще всего петунии высаживают на клумбе в саду, в горшке на балконе, лоджии или террасе. Большое количество сортов и гибридов позволяет садоводам и хозяйкам создавать яркие клумбы и оригинальные цветочные композиции.

Как правильно выращивать петунию.

Но, как и в каждом деле, в уходе за петуниями есть свои секреты. Так, специалисты настаивают, что такой важный процесс, как стрижка петуний является действительно необходимостью, а не прихотью.

«Поэтому забудьте о словах: «Как это срезать? Вы что? Как жаль! Пусть бы росло дальше!..», - говорит садовница и автор страницы с советами о саде и цветах «Rozkvitai».

По словам садовницы, стричь петунии необходимо, потому что это помогает формировать кусты правильной формы, исправлять форму, корректировать ее. Кроме того, стрижка петунии стимулирует рост боковых побегов, благодаря чему получаете значительно более густые и пышные кусты.

Кроме того, отмечает хозяйка, это неплохой вариант для размножения, ведь каждый отщипанный/срезанный побег прекрасно укореняется. И из одного куста петунии можно получить несколько.

Также садовница показала сам процесс укоренения петунии.

Как правильно выращивать петунию.

Добавим, опытные садоводы советуют, стричь и формировать петунию в самом начале сезона – это позволит получить пышный куст петунии с большим количеством цветов.

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