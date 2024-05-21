Ті, хто вже отримує пенсію за вислугу років, можуть подати заяву на отримання пенсії за віком на загальних підставах для досягнення необхідного стажу та віку.

Українські громадяни, які вже отримують пенсію за вислугу років, мають можливість переходу на звичайну пенсію за віком, коли досягнуть певного віку. Законодавство України дозволяє вибирати між декількома видами пенсійних виплат: за інвалідністю, за віком, а також у випадку втрати годувальника. Про це детальніше повідомили у ПФУ.

Співробітникам освітніх установ, медичних закладів, військовослужбовцям, держслужбовцям та працівникам інших силових структур призначаються пенсії за вислугу років із певними пільгами.

Ті, хто вже отримує пенсію за вислугу років, можуть подати заяву на отримання пенсії за віком на загальних підставах після досягнення необхідного стажу та віку. Процедура зміни типу пенсії починається з моменту подання відповідної заяви.

Також варто враховувати, що якщо пенсіонер продовжував працювати після того, як отримав пенсію за вислугу років, при переході на пенсію за віком можливе врахування набутого після цього додаткового стажу та доходу.

Згідно із законодавством, при переході на пенсію за віком має бути використаний показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки перед зверненням за пенсією. Правильне застосування цього показника може значно збільшити розмір пенсії, іноді на 30-60 відсотків.

Щоб перейти на пенсію за віком, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідними документами або подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою додатку "Дія".

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