Місячний календар на 2024 рік, дізнайтеся про вдалі дні посадки з 20 по 26 травня залежно від фази Місяця.

Українцям назвали вдалі дні для посадки рослин згідно з Місячним календарем з 20 по 26 травня.

Слідкуйте за фазами Місяця при посадці та догляді за рослинами у 2024 році: ви виростите чудову розсаду, квіти та зберете рясний урожай.

Отже, що можна садити та сіяти на городі з 20 по 26 травня:

20 травня, понеділок.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.

21 травня, вівторок, Місяць, що росте.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.

22 травня, середа, Місяць, що росте.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.

23 травня, четвер, час відпочивати та медитувати.

Збирайте лікарські трави та рослини.

24 травня, п'ятниця, спадаючий місяць.

Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.

25 травня, субота, Місяць, що спадає.

Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.

26 травня, неділя, Місяць, що спадає.

Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.

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