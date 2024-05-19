Українцям назвали вдалі дні для посадки рослин згідно з Місячним календарем з 20 по 26 травня.
Слідкуйте за фазами Місяця при посадці та догляді за рослинами у 2024 році: ви виростите чудову розсаду, квіти та зберете рясний урожай.
Отже, що можна садити та сіяти на городі з 20 по 26 травня:
20 травня, понеділок.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.
21 травня, вівторок, Місяць, що росте.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.
22 травня, середа, Місяць, що росте.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.
23 травня, четвер, час відпочивати та медитувати.
Збирайте лікарські трави та рослини.
24 травня, п'ятниця, спадаючий місяць.
Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.
25 травня, субота, Місяць, що спадає.
Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.
26 травня, неділя, Місяць, що спадає.
Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини. Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.
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