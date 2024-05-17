Все, що вам потрібно зробити, це виконати три простих кроки, щоб завжди використовувати Power Bank на ноутбуці.

Ви можете зарядити свій ноутбук за допомогою повербанка, блоки живлення мають більш високу вихідну напругу.

Більшість блоків живлення забезпечують вихід USB до 5 В, але більшості ноутбуків потрібна вихідна напруга від 16 до 20 В.

Блоки живлення для ноутбука можна підключити до ноутбука через порт USB Type-C за допомогою USB-кабелю з роз'ємом USB Type-A і роз'ємом USB Type-C .

Блок живлення ноутбука також можна підключити до ноутбука через вихід змінного струму за допомогою шнура живлення ноутбука.

Power Bank для ноутбука не зможе миттєво зарядити акумулятор ноутбука. Але вам також не доведеться довго чекати, поки акумулятор ноутбука зарядиться, як тільки ви підключите до нього блок живлення.

Загальний час, який потрібно повербанк для заряджання акумулятора вашого ноутбука, буде залежати від багатьох факторів.

Все, від типу акумулятора для ноутбука до розміру впливатиме на те, як довго мине час, перш ніж Power Bank зарядить ваш ноутбук.

Як повербанком зарядити ноутбук?

На щастя, використовувати Power Bank на ноутбуці з користю буде дуже легко:

Підключіть Power Bank до електричної розетки та дайте йому час зарядитись, поглинаючи енергію.

до електричної розетки та дайте йому час зарядитись, поглинаючи енергію. Виймайте Power Bank та кладіть його в сумку для ноутбука, коли виходите з дому чи офісу.

Підключіть Power Bank до ноутбука, коли батарея розряджена, і дайте йому час зарядитися.

Це так просто. Вам більше ніколи не доведеться турбуватися про те, що акумулятор вашого ноутбука знову розрядиться, якщо ви завжди триматимете Power Bank зарядженим.

Однак ви повинні бути впевнені, що вибрали Power Bank для ноутбука досить потужний.

Читайте також:

Як прискорити роботу старих телефонів: кілька ефективних методів

Як розблокувати смартфон, якщо ви забули код: корисний лафхак

Що робити, якщо вкрали телефон: поради Нацполіції.