Здесь можно узнать несколько советов, как ускорить работу старых телефонов, которые, возможно, стали работать медленнее.

Если вы все еще используете старый телефон и только что обновили новое программное обеспечение - он может показаться немного медленным.

Вот несколько простых методов, которые помогут ускорить работу вашего старого медлительного телефона, в частности, Phone:

Для начала принудительно перезагрузите телефон.

Это может показаться очень простым шагом для того, чтобы ускорить работу старых телефонов, но иногда этого достаточно, чтобы дело пошло быстрее.

Как только это будет сделано, посмотрите, улучшилась ли производительность на телефоне.

Если да, то вам не нужно беспокоиться о проверке других советов здесь.

Дальше для того, чтобы улучшить работу старого телефона - проверьте наличие последних обновлений.

Тот факт, что на вашем iPhone установлена ​​последняя версия ОС, не означает, что вы используете лучшую версию программного обеспечения. Apple продолжает выпускать новые версии ОС с исправлениями мелких и крупных ошибок, поэтому лучше всегда поддерживать свое устройство в актуальном состоянии.

Также очистите свой телефон iPhone.

Отслеживание ненужных файлов и регулярное их удаление также помогает поддерживать оптимальную производительность вашего iPhone и может ускорить работу старых телефонов.

Иногда просто захламленного хранилища достаточно, чтобы замедлить работу. Мы предлагаем вам зайти в приложение «Настройки» -> «Основные» -> «Хранилище iPhone/iPad» и посмотреть, как в настоящее время используется хранилище вашего iPhone.

Мы предлагаем вам поискать лишние файлы на телефоне и удалить их.

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