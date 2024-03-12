Иногда смартфоны Android могут зависать, и у пользователей не остается иного выбора, кроме как прибегнуть к сбросу настроек.

В сети разместили подробное руководство о том, как выполнить сброс настроек на различных телефонах Android.

Сброс настроек Google Pixel:

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно в течение нескольких секунд.

Отпустите кнопки, когда появится экран с символом треугольника и восклицательным знаком.

Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти к «Режиму восстановления», и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.

Когда появится экран с надписью «Нет команды», нажмите и удерживайте кнопку питания. Затем нажмите кнопку увеличения громкости один раз и отпустите обе кнопки.

Используйте кнопки громкости, чтобы выбрать меню восстановления, и используйте кнопку питания, чтобы инициировать сброс.

Сброс настроек Samsung Galaxy:

Подключите телефон Samsung Galaxy к компьютеру с помощью кабеля USB-C.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и увеличения громкости. Если на вашем телефоне есть кнопка Bixby, нажмите и удерживайте ее; отпустите эти кнопки, когда появится логотип Samsung и вы почувствуете вибрацию.

Используйте кнопки громкости для навигации по меню восстановления и кнопку питания для выбора опции.

Motorola:

Нажмите и удерживайте кнопку громкости вместе с кнопкой питания.

Отпустите кнопки, когда на экране появится логотип Android.

Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы найти «Режим восстановления», и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его. Перемещайтесь по меню обновления с помощью тех же кнопок.

Сброс настроек OnePlus:

Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение нескольких секунд.

Введите свой PIN-код или пароль при появлении соответствующего запроса. Выберите «Забыли пароль», чтобы принять предупреждение о потере данных на гаджете.

С помощью кнопок громкости выберите язык и нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить действия.

Важно отметить, что перед выполнением этих действий необходимо полностью зарядить аккумулятор телефона.

Кроме того, пользователи должны знать, что сброс настроек приводит к потере всех пользовательских данных (фото, видео, пароли и другие).

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