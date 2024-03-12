В сети разместили подробное руководство о том, как выполнить сброс настроек на различных телефонах Android.
Сброс настроек Google Pixel:
Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно в течение нескольких секунд.
Отпустите кнопки, когда появится экран с символом треугольника и восклицательным знаком.
Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти к «Режиму восстановления», и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.
Когда появится экран с надписью «Нет команды», нажмите и удерживайте кнопку питания. Затем нажмите кнопку увеличения громкости один раз и отпустите обе кнопки.
Используйте кнопки громкости, чтобы выбрать меню восстановления, и используйте кнопку питания, чтобы инициировать сброс.
Сброс настроек Samsung Galaxy:
Подключите телефон Samsung Galaxy к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и увеличения громкости. Если на вашем телефоне есть кнопка Bixby, нажмите и удерживайте ее; отпустите эти кнопки, когда появится логотип Samsung и вы почувствуете вибрацию.
Используйте кнопки громкости для навигации по меню восстановления и кнопку питания для выбора опции.
Motorola:
Нажмите и удерживайте кнопку громкости вместе с кнопкой питания.
Отпустите кнопки, когда на экране появится логотип Android.
Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы найти «Режим восстановления», и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его. Перемещайтесь по меню обновления с помощью тех же кнопок.
Сброс настроек OnePlus:
Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение нескольких секунд.
Введите свой PIN-код или пароль при появлении соответствующего запроса. Выберите «Забыли пароль», чтобы принять предупреждение о потере данных на гаджете.
С помощью кнопок громкости выберите язык и нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить действия.
Важно отметить, что перед выполнением этих действий необходимо полностью зарядить аккумулятор телефона.
Кроме того, пользователи должны знать, что сброс настроек приводит к потере всех пользовательских данных (фото, видео, пароли и другие).
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