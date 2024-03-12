В нашем мире, одержимом гаджетами, одной мысли о потере телефона, ноутбука или планшета достаточно, чтобы у большинства из нас пробежал холодный пот.

Всего пара часов без телефона, электронной почты, социальных сетей и новостей может показаться вечностью.

Не говоря уже об испытании потери ваших данных и фотографий вместе с телефоном.

Но, помимо личной травмы, связанной с отсутствием Интернета, потеря телефона вызывает беспокойство по другим, более серьезным причинам.

Потому что, если ваш телефон попадет в чужие руки, вы также можете подвергнуться риску кражи данных, кибератак и социальной инженерии, а также потенциальному финансовому и репутационному ущербу.

Всего несколько фрагментов вашей основной личной информации, украденные с вашего телефона, могут быть использованы с разрушительными последствиями в чужих руках.

Нацполиция Украины в Telegram сообщила, что делать, если ваш телефон украли.

Первым делом нужно обратиться к оператору мобильной связи и заблокировать SIM-карту для того, чтобы аферисты не имели доступ к вашей учетной записи и персональным данным на украденном телефоне.

Затем завершите все активные сеансы в аккаунтах, которые также связаны с украденным телефоном.

Также не забудьте поменять пароли учетных записей Apple ID, Google, соцсетей, мессенджеров, почты и т.д.

Для лучшей защиты настройте двухфакторную аутентификацию.

Если есть возможность - заблокируйте или удалите дистанционно все данные на украденном телефоне.

Обязательно следует сообщить в полицию о краже вашего телефона или позвонить 102 или 112.

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