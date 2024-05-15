В Україні особи з інвалідністю можуть отримувати додаткові виплати.

Українські пенсіонери з інвалідністю можуть скористатися додатковими виплатами у цьому році, інформує Кабінет міністрів України. Проте це пов'язане з певними умовами.

Особи з інвалідністю у дитинстві або діти з інвалідністю мають право на додаткові виплати до пенсії за умови, що вони:

Отримують пенсію не більше 3 250 гривень; Мешкають на контрольованій території України; Не отримують інших міжнародних чи державних виплат, які надаються ООН, ЮНІСЕФом або для закупівлі твердого палива для опалювання.

Розмір додаткової допомоги індивідуальний і додається до загальної суми пенсії, щоб досягти 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсія складає 2 700 гривень, то додатково можна отримати 550 гривень.

Отримання цих виплат відбувається автоматично, без необхідності подавати окремий запит. Гроші перераховуються на той же банківський рахунок, на який надходить основна пенсія, через банківський переказ або поштовим відправленням через "Укрпошту".

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні вже почали продавати популярну ягоду, цінина яку сягають до 300 гривень за кілограм. Йдеться про черешню, яка з'явилася в продажі вже із середини квітня і почала дивувати покупців своєю вартістю. У мережі користувачі обурюються такими цінами.

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