В Україні, під час повномасштабної війни, родичі загиблих військових мають право на відповідну грошову компенсацію.

Українське законодавство передбачає компенсацію для родичів загиблих військових під час повномасштабної війни. Стали відомі деталі щодо права на отримання виплат, їхніх розмірів та процедур оформлення у 2024 році.

Детальні умови надання грошової допомоги визначені у законі № 3515-ІХ. Цей закон розширив круг осіб, які можуть отримати компенсацію у разі загибелі в рамках виконання обов’язків військової служби. Тепер до числа таких осіб входять військові, працівники цивільного захисту, держслужбовці, поліцейські, чиновники місцевого самоврядування та працівники підприємств критичної інфраструктури.

Розмір компенсації за загиблого військового становить 15 млн гривень у 2024 році, що еквівалентно 750-кратному прожитковому мінімуму. Ця сума виплачується протягом 40 місяців, починаючи з 20% від суми на першому етапі, і решту розподіляють щомісячно.

Процес отримання компенсації розпочинається з дати смерті військового. Спочатку необхідно отримати свідоцтво про смерть, а потім зібрати документи, серед яких витяги з наказу про виключення особи зі списку військової частини, документи про причини загибелі та витяг з особової справи про склад родини загиблого.

Заяву про виплату разом з цими документами слід подати до місцевого територіального центру комплектування. Інакше, якщо право на компенсацію не буде реалізовано або відмовлено протягом трьох років, частку може отримати інший член родини загиблого.

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