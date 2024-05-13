Оскільки наші телефони стають все більш потужними, акумулятори всередині них ледве встигають йти в ногу з часом.

Як і раніше, нерідко наприкінці дня доводиться шукати зарядний пристрій, незалежно від того, яка у вас марка або модель телефону.

Однак у найнеспокійніші дні час зарядки буде мінімальним. Наприклад, якщо ви бігаєте з місця на місце, у вас може бути всього п'ять хвилин або близько того, щоб підключити телефон, перш ніж вам доведеться вийти з машини або відійти від розетки, яку ви використовуєте.

Тому важливо знати, як швидко зарядити ваш телефон, якщо у вас мало часу.

Використовуйте режим польоту. Один з найбільш ефективних способів швидкого заряджання телефону — обмежити кількість енергії, яку він споживає під час заряджання. І один із найкращих способів зробити це – натиснути кнопку режиму польоту відразу після підключення.

Не перевіряйте телефон. Крім режиму польоту, все, що ви зазвичай робите для економії заряду акумулятора, поки ви перебуваєте в дорозі, також покращить час заряджання, коли ваш телефон підключений до мережі. Це включає опір спокусі перевіряти телефон кожні п'ять хвилин, щоб дізнатися, наскільки високий рівень заряду акумулятора.

Підключіть телефон до розетки. Можливість заряджати телефон від ноутбука, звичайно, дуже зручна, якщо поблизу немає розетки. Але кількість живлення, яке ваш телефон отримає від USB-порту, ніщо в порівнянні з тим, що може запропонувати настінна розетка, хоча точні показники варіюються в залежності від технології, що використовується.

Купуйте телефон із швидкою зарядкою. Якщо вам потрібен телефон, який може знову встати на ноги після декількох хвилин зарядки, пошукайте той, який пропонує швидку зарядку, коли наступного разу ви купуватимете новий телефон.

Читайте також:

Як виявити програму з Росії у своєму телефоні: інструкція від кіберфахівців

Як зарядити телефон, якщо вдома немає світла: корисні хитрощі

Це врятує ваш смартфон від перегріву: прості правила, які не всі знають