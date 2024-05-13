Поскольку наши телефоны становятся все более и более мощными, аккумуляторы внутри них едва успевают идти в ногу со временем.

По-прежнему нередко в конце дня приходится искать зарядное устройство, независимо от того, какая у вас марка или модель телефона.

Однако в самые беспокойные дни время зарядки будет минимальным. Например, если вы бегаете с места на место, у вас может быть всего пять минут или около того, чтобы подключить телефон, прежде чем вам придется выйти из машины или отойти от розетки, которую вы используете.

Поэтому важно знать, как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени.

Используйте режим полета. Один из наиболее эффективных способов быстрой зарядки телефона — ограничить количество энергии, потребляемой им во время зарядки. И один из лучших способов сделать это — нажать кнопку режима полета сразу после подключения.

Не проверяйте свой телефон. Помимо режима полета, все, что вы обычно делаете для экономии заряда аккумулятора, пока вы находитесь в пути, также улучшит время зарядки, когда ваш телефон подключен к сети. Это включает в себя сопротивление искушению проверять телефон каждые пять минут, чтобы узнать, насколько высок уровень заряда аккумулятора.

Подключите телефон к сетевой розетке. Возможность заряжать телефон от ноутбука, конечно, очень удобна, если поблизости нет розетки. Но количество питания, которое ваш телефон получит от USB-порта, ничто по сравнению с тем, что может предложить настенная розетка, хотя точные показатели варьируются в зависимости от используемой технологии.

Купите телефон с быстрой зарядкой. Если вам нужен телефон, который может снова встать на ноги после нескольких минут зарядки, поищите тот, который предлагает быструю зарядку, когда в следующий раз вы будете покупать новый телефон.

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