Пенсійна система забезпечує можливість для працюючих отримувати на пенсії приблизно 60% свого звичайного доходу.

Україна розраховує пенсії за декількома критеріями. Наприклад, при зарплаті в 15 тисяч гривень і 35 роках стажу, розмір пенсії може здивувати багатьох. Величина пенсійних виплат залежить від кількох факторів.

Так, із зарплатою в 15 тисяч пенсія становитеме лише 4 228,2 гривень. За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата, за якою сплачується єдиний соціальний внесок, складає 16 836 гривень. Відношення зарплати в 15 тисяч гривень до цієї середньої зарплати складає 0,89.

Отже, враховуючи середню заробітну плату за три роки (13 559,41 гривень), 35 років стажу та відношення 15 тисяч гривень до середньої зарплати, розмір майбутньої пенсійної виплати складе 4 228,2 гривень.

Україна налічує близько 2,7 мільйонів пенсіонерів, які продовжують працювати. Вони в середньому отримують пенсійні виплати у розмірі 6 тисяч гривень. Загалом, пенсію отримують 10,1 мільйона осіб. З них найбільшу кількість, а саме 2,6 мільйона, отримують пенсію до 3 тисяч гривень.

Ще 1,7 мільйона осіб одержують виплати від 3 тисяч до 4 тисяч гривень. Виплати у розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч гривень отримують 1,8 мільйона українців. Отже, більшість пенсіонерів у країні отримують виплати до 5 тисяч гривень. Високі пенсії, починаючи від 10 тисяч гривень, отримують 1,2 мільйона пенсіонерів.

Слід зазначити, що ефективна пенсійна система забезпечує можливість для працюючих отримувати на пенсії приблизно 60% свого звичайного доходу. Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен складати 40% від заробітку.

В Україні цей стандарт дотримується лише для деяких пільгових категорій, таких як судді, які можуть отримувати до 80% своєї заробітної плати після виходу на пенсію. Однак для більшості українців із середньою зарплатою і 35-річним стажем розмір пенсії становить менше 30% від їхнього звичного доходу, що суттєво нижче за рекомендовані норми.

Джерело: OBOZ.UA.

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