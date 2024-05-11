В Україні різко зменшилася ціна одного з дуже популярних овочів.

У 2024 році ціни на капусту в Україні майже вдвічі знизилися порівняно з аналогічним періодом 2023 року. На початку травня цього року вартість цього популярного овоча зменшилася на 30%.

За словами Тетяни Попович, керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, середня ціна капусти нового врожаю на їхньому ринку складає всього 25 гривень за кілограм, що у два рази менше, ніж минулого року, коли вона коштувала 58 гривень. Вартість ранньої капусти зменшилася з 37 до 25 гривень за кілограм.

Одним із головних факторів, що впливає на ціну капусти, є сезонність, оскільки вона має свій період збирання врожаю. Під час пікових сезонів пропозиція капусти збільшується, що зазвичай призводить до зниження цін.

Попович пояснює зниження цін збільшенням обсягів вирощування капусти. За її словами, на ринку вже присутня продукція з Закарпатської області, проте сезон ще не досягнув свого піку, і очікується зростання пропозиції та, відповідно, поступове зниження цін.

Попит на капусту, як і на інші товари, залежить від споживацьких переваг, динаміки доходів населення, цін на конкуруючі продукти та загальних економічних умов. Крім того, виробничі витрати, такі як ціни на добрива, паливо та заробітну плату, також впливають на ціну кінцевого продукту.

Кліматичні умови є ще одним важливим чинником, оскільки зміни погоди можуть впливати на врожайність та зберігання продукції, що призводить до цінових коливань.

Джерело: 24tv

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