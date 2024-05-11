В Украине резко снизилась цена одного из очень популярных овощей.

В 2024 году цены на капусту в Украине почти вдвое снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В начале мая этого года стоимость этого популярного овоща снизилась на 30%.

По словам Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, средняя цена капусты нового урожая на их рынке составляет всего 25 гривен за килограмм, что в два раза меньше, чем в прошлом году, когда она стоила 58 гривен. Стоимость ранней капусты снизилась с 37 до 25 гривен за килограмм.

Одним из главных факторов, влияющих на цену капусты, является сезонность, поскольку она имеет свой период уборки урожая. В период пиковых сезонов предложение капусты увеличивается, что обычно приводит к снижению цен.

Попович объясняет понижение цен увеличением объемов выращивания капусты. По ее словам, на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика, и ожидается рост предложения и соответственно постепенное снижение цен.

Спрос на капусту, как и другие товары, зависит от потребительских предпочтений, динамики доходов населения, цен на конкурирующие продукты и общих экономических условий. Кроме того, производственные затраты, такие как цены на удобрения, топливо и заработную плату также влияют на цену конечного продукта.

Климатические условия являются еще одним важным фактором, поскольку изменения погоды могут влиять на урожайность и хранение продукции, что приводит к колебаниям цен.

Источник: 24tv

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