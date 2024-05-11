У 2024 році українці мають можливість отримати компенсацію в розмірі 8 тис. грн за надання робочих місць для внутрішніх переселенців. Цю інформацію оприлюднив пресцентр Кабінету міністрів. Згідно з програмою, роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть отримати грошову компенсацію на оплату їхньої праці.

За умовами програми, тривалість надання такої допомоги складає не більше трьох місяців для звичайних громадян з числа внутрішніх переселенців. Проте для ВПО з інвалідністю цей термін становить шість місяців.

Також вказано, що роботодавці можуть отримати компенсацію замість зарплати для ВПО протягом військового стану та протягом 30 днів після його скасування.

Процес оформлення допомоги для працевлаштування ВПО передбачає такі кроки: