В 2024 году украинцы могут получить компенсацию в размере 8 тыс. грн за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Эту информацию обнародовал пресс-центр Кабинета министров. Согласно программе, работодатели, трудоустраивающие внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут получить денежную компенсацию на оплату их труда.

По условиям программы продолжительность предоставления такой помощи составляет не более трех месяцев для обычных граждан из числа внутренних переселенцев. Однако для ВПЛ с инвалидностью этот срок составляет шесть месяцев.

Также указано, что работодатели могут получить компенсацию вместо зарплаты для ВПЛ в течение военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

Процесс оформления помощи для трудоустройства ВПЛ предусматривает следующие шаги: