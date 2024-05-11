В 2024 году украинцы могут получить компенсацию в размере 8 тыс. грн за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Эту информацию обнародовал пресс-центр Кабинета министров. Согласно программе, работодатели, трудоустраивающие внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут получить денежную компенсацию на оплату их труда.
По условиям программы продолжительность предоставления такой помощи составляет не более трех месяцев для обычных граждан из числа внутренних переселенцев. Однако для ВПЛ с инвалидностью этот срок составляет шесть месяцев.
Также указано, что работодатели могут получить компенсацию вместо зарплаты для ВПЛ в течение военного положения и в течение 30 дней после его отмены.
Процесс оформления помощи для трудоустройства ВПЛ предусматривает следующие шаги:
- Работодатель должен трудоустроить внутреннего переселенца в соответствии с условиями трудового договора.
- Подать заявку на получение денежной компенсации через Центр занятости или портал госуслуг "Действие". Срок подачи заявки – не ранее пяти календарных дней с даты трудоустройства, но не позднее полугода.
- Ожидать решения по заявке.
- Получить компенсацию в случае положительного вердикта.
- Подать заявку на получение компенсации за следующий месяц в случае продления трудовых отношений с внутренне перемещенным лицом.