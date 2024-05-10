Очистити пригорілі каструлі та сковорідки це непросте завдання, адже ненависний жир та нагар не так просто побороти. Однак, звісно ж, існують способи, які все ж можуть вам допомогти. Ми розповімо про один з них.

Як очистити пригорілі каструлі та сковорідки

Очистіть і замочіть пригорілі каструлі та сковорідки

Видаліть усі пригорілі шматочки, щоб не пошкодити каструлю чи сковороду. Перевірте матеріал ваших каструль або сковорідок, перш ніжочистити пригорілі каструлі та сковорідки абразивним скруббером (наприклад, сталевою ватою), який може пошкодити чутливіші поверхні кухонного посуду, такі як антипригарна, керамічна або мідна.

щоб не пошкодити каструлю чи сковороду. Перевірте матеріал ваших каструль або сковорідок, перш ніжочистити пригорілі каструлі та сковорідки абразивним скруббером (наприклад, сталевою ватою), який може пошкодити чутливіші поверхні кухонного посуду, такі як антипригарна, керамічна або мідна. Наповніть каструлю або сковороду концентрованим мильним розчином для посуду і гарячою водою.

і гарячою водою. Замочіть на ніч і спробуйте поскоблити дерев’яною ложкою.

на ніч і спробуйте поскоблити дерев’яною ложкою. Повторіть, якщо потрібно.

Прокип’ятіть, щоб видалити пригорілі залишки

Якщо замочування не допомогло , спробуйте закип’ятити воду та миючий засіб прямо в каструлі чи сковороді, щоб розпушити нагар. Розпушивши нагар, вам точно вдасться очистити пригорілі каструлі та сковорідки. Дайте мильній воді закипіти або кип’ятіть 5–10 хвилин. Дайте посуду охолонути. Вимийте , як зазвичай, теплою водою та м’якою щіткою або губкою.

, спробуйте закип’ятити воду та миючий засіб прямо в каструлі чи сковороді, щоб розпушити нагар. Розпушивши нагар, вам точно вдасться очистити пригорілі каструлі та сковорідки.

Скраб для каструль і сковорідок харчовою содою

Ви також можете очистити пригорілі каструлі та сковорідки за допомогою соди. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб створити пасту. Харчова сода є абразивною, але ніжною. Він чудово розчиняє плями, а також запахи!

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб створити пасту. Харчова сода є абразивною, але ніжною. Він чудово розчиняє плями, а також запахи! Розподіліть по обпаленій ділянці.

по обпаленій ділянці. Дайте пасті постояти 5–10 хвилин.

5–10 хвилин. Витріть пригорілий посуд м’якою губкою.

пригорілий посуд м’якою губкою. Вимийте теплою водою з милом і прополощіть.

теплою водою з милом і прополощіть. Висушіть каструлю або сковороду на повітрі.

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