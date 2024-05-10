Очистить пригоревшие кастрюли и сковородки это непростая задача, ведь ненавистный жир и нагар не так-то просто побороть. Однако, конечно же, существуют способы, которые все же могут помочь вам. Мы расскажем об одном из них.

Как очистить пригоревшие кастрюли и сковородки

Очистите и замочите пригоревшие кастрюли и сковородки

Удалите все пригоревшие кусочки, чтобы не повредить кастрюлю или сковороду. Проверьте материал ваших кастрюль или сковородок, прежде чем очистить пригоревшие кастрюли и сковороды абразивным скруббером (например, стальной ватой), который может повредить более чувствительные поверхности кухонной посуды, такие как антипригарная, керамическая или медная.

чтобы не повредить кастрюлю или сковороду. Проверьте материал ваших кастрюль или сковородок, прежде чем очистить пригоревшие кастрюли и сковороды абразивным скруббером (например, стальной ватой), который может повредить более чувствительные поверхности кухонной посуды, такие как антипригарная, керамическая или медная. Наполните кастрюлю или сковороду концентрированным мыльным раствором для посуды и горячей водой.

и горячей водой. Замочите на ночь и попытайтесь поскоблить деревянной ложкой.

на ночь и попытайтесь поскоблить деревянной ложкой. Повторите, если нужно.

Прокипятите, чтобы удалить пригоревшие остатки

Если замачивание не помогло , попробуйте вскипятить воду и моющее средство прямо в кастрюле или сковороде, чтобы разрыхлить нагар. Распушив нагар, вам удастся очистить пригоревшие кастрюли и сковородки. Дайте мыльной воде закипеть или кипятите 5–10 минут. Дайте посуде остыть. Вымойте , как обычно, теплой водой и мягкой щеткой или губкой.

, попробуйте вскипятить воду и моющее средство прямо в кастрюле или сковороде, чтобы разрыхлить нагар. Распушив нагар, вам удастся очистить пригоревшие кастрюли и сковородки.

Скраб для кастрюль и сковородок пищевой содой

Вы также можете очистить сгоревшие кастрюли и сковороды с помощью соды. Смешайте пищевую соду с маленьким количеством воды, чтоб сделать пасту. Пищевая сода абразивна, но нежна. Он отлично растворяет пятна, а также запахи!

Смешайте пищевую соду с маленьким количеством воды, чтоб сделать пасту. Пищевая сода абразивна, но нежна. Он отлично растворяет пятна, а также запахи! Распределите по обожженному участку.

по обожженному участку. Дайте пасте постоять 5–10 минут.

5–10 минут. Вытрите пригорелую посуду мягкой губкой.

пригорелую посуду мягкой губкой. Вымойте теплой водой с мылом и прополощите.

теплой водой с мылом и прополощите. Высушите кастрюлю или сковороду на воздухе.

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