Очистить пригоревшие кастрюли и сковородки это непростая задача, ведь ненавистный жир и нагар не так-то просто побороть. Однако, конечно же, существуют способы, которые все же могут помочь вам. Мы расскажем об одном из них.
Как очистить пригоревшие кастрюли и сковородки
Очистите и замочите пригоревшие кастрюли и сковородки
- Удалите все пригоревшие кусочки, чтобы не повредить кастрюлю или сковороду. Проверьте материал ваших кастрюль или сковородок, прежде чем очистить пригоревшие кастрюли и сковороды абразивным скруббером (например, стальной ватой), который может повредить более чувствительные поверхности кухонной посуды, такие как антипригарная, керамическая или медная.
- Наполните кастрюлю или сковороду концентрированным мыльным раствором для посуды и горячей водой.
- Замочите на ночь и попытайтесь поскоблить деревянной ложкой.
- Повторите, если нужно.
Прокипятите, чтобы удалить пригоревшие остатки
- Если замачивание не помогло , попробуйте вскипятить воду и моющее средство прямо в кастрюле или сковороде, чтобы разрыхлить нагар. Распушив нагар, вам удастся очистить пригоревшие кастрюли и сковородки.
- Дайте мыльной воде закипеть или кипятите 5–10 минут.
- Дайте посуде остыть.
- Вымойте , как обычно, теплой водой и мягкой щеткой или губкой.
Скраб для кастрюль и сковородок пищевой содой
- Вы также можете очистить сгоревшие кастрюли и сковороды с помощью соды. Смешайте пищевую соду с маленьким количеством воды, чтоб сделать пасту. Пищевая сода абразивна, но нежна. Он отлично растворяет пятна, а также запахи!
- Распределите по обожженному участку.
- Дайте пасте постоять 5–10 минут.
- Вытрите пригорелую посуду мягкой губкой.
- Вымойте теплой водой с мылом и прополощите.
- Высушите кастрюлю или сковороду на воздухе.
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