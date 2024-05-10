Очистить пригоревшие кастрюли и сковородки это непростая задача, ведь ненавистный жир и нагар не так-то просто побороть. Однако, конечно же, существуют способы, которые все же могут помочь вам. Мы расскажем об одном из них.

Как очистить пригоревшие кастрюли и сковородки

Очистите и замочите пригоревшие кастрюли и сковородки

  • Удалите все пригоревшие кусочки, чтобы не повредить кастрюлю или сковороду. Проверьте материал ваших кастрюль или сковородок, прежде чем очистить пригоревшие кастрюли и сковороды абразивным скруббером (например, стальной ватой), который может повредить более чувствительные поверхности кухонной посуды, такие как антипригарная, керамическая или медная.
  • Наполните кастрюлю или сковороду концентрированным мыльным раствором для посуды и горячей водой.
  • Замочите на ночь и попытайтесь поскоблить деревянной ложкой.
  • Повторите, если нужно.

кастрюля

Прокипятите, чтобы удалить пригоревшие остатки

  • Если замачивание не помогло , попробуйте вскипятить воду и моющее средство прямо в кастрюле или сковороде, чтобы разрыхлить нагар. Распушив нагар, вам удастся очистить пригоревшие кастрюли и сковородки.
    • Дайте мыльной воде закипеть или кипятите 5–10 минут.
    • Дайте посуде остыть.
    • Вымойте , как обычно, теплой водой и мягкой щеткой или губкой.

Скраб для кастрюль и сковородок пищевой содой

  • Вы также можете очистить сгоревшие кастрюли и сковороды с помощью соды. Смешайте пищевую соду с маленьким количеством воды, чтоб сделать пасту. Пищевая сода абразивна, но нежна. Он отлично растворяет пятна, а также запахи!
  • Распределите по обожженному участку.
  • Дайте пасте постоять 5–10 минут.
  • Вытрите пригорелую посуду мягкой губкой.
  • Вымойте теплой водой с мылом и прополощите.
  • Высушите кастрюлю или сковороду на воздухе.

кастрюля

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