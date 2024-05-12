Не вибаглива до умов вирощування квасоля дає багатий урожай по всьому світу, але які умови роблять їхнє вирощування в травні 2024 року буде найуспішнішим?

При правильному дренажі квасолю можна вирощувати практично на будь-якому типі ґрунту з різним ступенем успіху.

Ідеальний pH ґрунту для квасолі коливається від 6 до 7, що знаходиться десь посередині між кислим та нейтральним.

Видаліть усі молоді сходи бур'янів вручну або за допомогою мотики і замульчуйте кожну сторону ряду для квасолі, щоб запобігти проростанню насіння бур'янів.

Підтримуйте кореневу зону у вологому стані, поливаючи рясно та регулярно у посушливі періоди. Поливайте квасолю частіше, коли починають розвиватися стручки.

Для безперервного збирання врожаю квасолі садіть квасолю кожні 2-3 тижні, починаючи з безморозного періоду до середини-кінця липня. Регулярно збирайте квасолю, щоб рослини давали добрий урожай. Покрийте насіння шаром ґрунту чи компосту.

Підтримуйте грунт для квасолі вологим, але не мокрим, поки не з'являться сходи. Накрийте щойно посаджене насіння рядовими кришками, якщо птахи висмикнуть насіння, що проростає, і розсаду.

Насіння квасолі можна сіяти в травні 2024 року після того, як минула небезпека заморозків.

Попереднє пророщування насіння перед посадкою у прохолодний весняний ґрунт може допомогти запобігти гниття ґрунту та проблеми з насіннєвими личинками.

Сонце квасоля вимагає не менше 6 годин прямого світла на день і віддає перевагу 8-10 годинам на день.

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