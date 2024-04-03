Для выращивания стручковой фасоли выберите солнечное и защищенное от ветра место, например, вдоль забора или ограждения.

Стручковую фасоль следует сеять в почву, прогретую до 12–15 °C, а воздух должен быть 15–17 °C. Раньше второй половины мая сеять фасоль не рекомендуется, так как семена будут просто лежать в земле, ожидая подходящих условий для роста. Однако урожай можно собрать, посадив овощ даже в июле.

Кустовая фасоль растет компактно и не требует опоры, в отличие от вьющейся, которая может стать густой живой изгородью. Урожай с вьющейся фасоли будет значительно больше из-за размеров растения.

Фасоль созревает за 50–100 дней после всходов. Ранние сорта могут быть готовы к уборке уже через 1,5–2 месяца, а поздние – через 3–4 месяца. Стручки могут отличаться по цвету и длине, бывая белыми, желтыми, зелеными и темно-фиолетовыми.

Для выращивания стручковой фасоли выберите солнечное и защищенное от ветра место, например, вдоль забора или ограждения, которые в будущем станут поддержкой для вьющейся фасоли, и не потребуется дополнительных опор.

За две недели до посева добавьте на каждый квадратный метр грядки по 1 столовой ложке суперфосфата и азофоски, 3 кг компоста и 1 стакану древесной золы. Перекопайте почву на штык лопаты и разровняйте поверхность граблями.

Семена фасоли рекомендуется замочить в растворе марганцовки для ускорения прорастания и дезинфекции. После этого семена необходимо высушить и проверить на целостность.

Сделайте лунки глубиной всего несколько см, расстояние между ними зависит от вида фасоли: для вьющейся – чуть более полуметра, для кустовой – см на 10 меньше. Обильно полейте лунки водой и подождите, пока она впитается. Посадите по два семени в каждую лунку и засыпьте грунтом.

Если фасоль сеется в несколько рядов, расстояние между рядами должно быть 20–30 см. Поставьте опору для вьющейся фасоли, например, два колышка высотой не менее 2 м и сетку между ними.

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