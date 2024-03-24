При выращивании редиса можно настолько переусердствовать с уходом, что урожай будет испорчен.

Как известно, редис любит влажную почву и свет. Но, если поливать слишком часто или слишком обильно – хорошего урожая не будет.

Со светом для редиса тоже важно не переусердствовать. В идеале редиска должна быть на свету 10-12 часов. Если световой день длится 13-14 часов, а температура воздуха при этом достигает 25°С, редис не образует корнеплод, а зацветает.

Чтобы сократить световой день, опытные хозяева вечером и до утра накрывают посевы спанбондом или черной пленкой. Также важно помнить, что редис не любит жару.

Как правильно подкормить редиску.

Еще один залог хорошего урожая редиса – правильно подобранные удобрения. О некоторых ошибках в выращивании редиса рассказала опытная хозяйка, автор блога «Hroshi na horodi» Юлия.

«Пепел, зола не является удобрениями для редиса. И помогут они ей, как мертвому кадило! Редиске надо калий!», - подчеркнула хозяйка.

Также Юлия подчеркнула, что никакие гербициды для редиса не нужны. Если листья покроют землю, то ей ничего не страшно.

Отметим, что редис нельзя удобрять свежей органикой. Также она быстро стрелкуется, если вносят много азота и фосфора.

Как правильно подкормить редиску.

Редис лучше подкармливать в такие периоды: появление первых 1-2 настоящих листочков, примерно через неделю после всходов. Начало формирования корнеплода, через 7-10 дней после первой подкормки.

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