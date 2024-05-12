Не привередливая к условиям выращивания фасоль дает обильный урожай по всему миру, но какие условия делают их выращивание в мае 2024 года будет наиболее успешным?

При правильном дренаже фасоль можно выращивать практически на любом типе почвы с разной степенью успеха.

Идеальный pH почвы для фасоли колеблется от 6 до 7, что находится где-то посередине между кислым и нейтральным.

Удалите все молодые всходы сорняков вручную или с помощью мотыги и замульчируйте каждую сторону ряда для фасоли, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков.

Поддерживайте корневую зону во влажном состоянии, поливая обильно и регулярно в засушливые периоды. Поливайте фасоль чаще, когда начинают развиваться стручки.

Для непрерывного сбора урожая фасоли сажайте фасоль каждые 2–3 недели, начиная с безморозного периода и до середины-конца июля. Регулярно собирайте фасоль, чтобы растения давали хороший урожай. Покройте семена слоем почвы или компоста.

Поддерживайте почву для фасоли влажной, но не мокрой, пока не появятся всходы. Накройте только что посаженные семена рядовыми крышками, если птицы выдернут прорастающие семена и рассаду.

Семена фасоли можно сеять мае в 2024 года после того, как миновала опасность заморозков.

Предварительное проращивание семян перед посадкой в ​​прохладную весеннюю почву может помочь предотвратить гниение почвы и проблемы с семенными личинками.

Солнце фасоль требует не менее 6 часов прямого света в день и предпочитает 8-10 часов в день.

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