Попит на моркву в Україні продовжує перевищувати пропозицію, що призводить до подальшого зростання цін на цей популярний овоч. Мінімальна ціна за кілограм моркви становить 9-15 гривень, інформують в EastFruit.

Разом із цибулею, ще один необхідний компонент для борщу — морква — також продовжує дорожчати в Україні. Ця тенденція виникає внаслідок зменшення запасів цього продукту в українських господарствах та збільшення попиту на нього. Фермери, які ще мають певні запаси моркви на своїх складах, вирішили підвищити ціни. Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість моркви зараз коливається від 9 до 15 гривень за кілограм, що в середньому на 26% дорожче, ніж на кінець минулого тижня.

За словами учасників українського ринку, кількість покупців зросла через сезонне зменшення пропозиції моркви в місцевих господарствах, що призвело до дефіциту якісного продукту. Варто відзначити, що торік спостерігалась подібна ситуація, проте ціни на моркву були у середньому в 3,4 рази вищі, ніж у поточному сезоні.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні здорожчали популярні фрукти. Йдеться про підняття цін на банани, яблука та лимони. Лимони та яблука стали особливо дорогими, і в деяких магазинах ціни підянлися майже до 100 гривень за кілограм.

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