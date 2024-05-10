Спрос на морковь в Украине продолжает превышать предложение, что приводит к дальнейшему росту цен на этот популярный овощ. Минимальная цена за килограмм моркови составляет 9-15 гривен, передают в EastFruit.

Вместе с луком еще один необходимый компонент для борща — морковь — также продолжает дорожать в Украине. Эта тенденция возникает в результате уменьшения запасов этого продукта в украинских хозяйствах и увеличения спроса на него. Фермеры, у которых еще есть определенные запасы моркови на своих складах, решили повысить цены. Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость моркови сейчас колеблется от 9 до 15 гривен за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам участников украинского рынка, количество покупателей возросло из-за сезонного уменьшения предложения моркови в местных хозяйствах, что привело к дефициту качественного продукта. Стоит отметить, что в прошлом году наблюдалась подобная ситуация, однако цены на морковь были в среднем в 3,4 раза выше, чем в текущем сезоне.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине подорожали популярные фрукты. Речь идет о повышении цен на бананы, яблоки и лимоны. Лимоны и яблоки стали особенно дорогими, и в некоторых магазинах цены упали почти до 100 гривен за килограмм.

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