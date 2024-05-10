У 2024 році, в умовах війни, держава забезпечує фінансування соціальної сфери, включаючи пенсійні виплати та надбавки. Особливо, зберігається можливість отримання доплати для тих, хто утримує неповнолітніх дітей.

Ця інформація надана на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України. Хто має право на надбавку до пенсії Згідно з Пенсійним фондом, доплату до пенсії можуть отримати пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, що передбачено відповідними законами та урядовими рішеннями:

"Про пенсійне забезпечення"; "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; Урядова ухвала № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Доплату можуть отримати непрацюючі громадяни літнього віку, які отримують пенсії за віком, інвалідності або за вислугою років. У 2024 році розмір щомісячної надбавки становить 150 гривень на кожну дитину, але вона надається лише до досягнення дитиною 18-річного віку.

Проте, члени сімей, які отримують пенсії або державну соціальну допомогу, а також особи з інвалідністю, включаючи інвалідів з дитинства, не мають права на цю доплату.

Як оформити доплату до пенсії

Для того, щоб отримати цю надбавку до пенсії, потрібно особисто звернутися із заявою до органу Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. При цьому необхідно надати оригінали наступних документів:

паспорт; ідентифікаційний номер; трудову книжку; свідоцтво про народження дитини; довідку про утримання непрацездатних членів сім'ї від органів управління житловим фондом або місцевого самоврядування. Заяви зазвичай розглядаються протягом 10 днів, після чого робиться рішення щодо перерахунку пенсійних виплат з додаванням 150 гривень.

Пенсіонерам, які мають цю надбавку, необхідно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-яку зміну в своєму статусі, таку як працевлаштування чи підприємницька діяльність, оскільки виплата надбавки припиняється у разі прийняття на роботу або реєстрації ФОП.

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