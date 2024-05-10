В 2024 году в условиях войны государство обеспечивает финансирование социальной сферы, включая пенсионные выплаты и надбавки. Особенно сохраняется возможность получения доплаты для тех, кто содержит несовершеннолетних детей.

Эта информация предоставлена ​​на официальном веб-сайте Пенсионного фонда Украины. Кто имеет право на надбавку к пенсии Согласно Пенсионному фонду, доплату к пенсии могут получить пенсионеры, воспитывающие детей до 18 лет, что предусмотрено соответствующими законами и правительственными решениями:

"О пенсионном обеспечении"; "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; Правительственное определение № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Доплату могут получить неработающие граждане пожилого возраста, получающие пенсии по возрасту, инвалидности или по выслуге лет. В 2024 году размер ежемесячной надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка, но он предоставляется только до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Однако члены семей, получающих пенсии или государственную социальную помощь, а также лица с инвалидностью, включая инвалидов с детства, не имеют права на эту доплату.

Как оформить доплату к пенсии

Для того чтобы получить эту надбавку к пенсии, нужно лично обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии. При этом необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт; идентификационный номер; трудовую книжку; свидетельство о рождении ребенка; справку содержания нетрудоспособных членов семьи от органов управления жилищным фондом или местного самоуправления. Заявления обычно рассматриваются в течение 10 дней, после чего делается решение о перерасчете пенсионных выплат с добавлением 150 гривен.

Пенсионерам, имеющим эту надбавку, необходимо своевременно уведомлять Пенсионный фонд о любом изменении в своем статусе, таком как трудоустройство или предпринимательская деятельность, поскольку выплата надбавки прекращается в случае принятия на работу или регистрации ФЛП.

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