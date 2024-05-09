Нині фіксованого розміру благодійного внеску не існує, а саме фінансування пенсій здійснюється відповідно до дат виплати пенсії.

Українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові пенсійні виплати у вигляді благодійних пожертв. Ці виплати нараховуються разом із звичайною державною пенсією. Про такий вид пенсії повідомив Пенсійний фонд України.

Окрім стандартної пенсії, пенсіонери можуть одержувати додаткові кошти як благодійну допомогу. Такий внесок можуть зробити приватні особи, які бажають підтримати конкретного пенсіонера певною сумою грошей.

За інформацією від Пенсійного фонду України, будь-які благодійні персоналізовані внески чи пожертви будуть включені до виплатних документів пенсіонера не пізніше ніж через місяць після їх отримання. Пенсіонер не отримує усю суму, яку йому пожертвували – лише 70%. Втім 30% від цієї пожертви розподілять між іншими пенсіонерами. Саме фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії.

Нині фіксованого розміру благодійного внеску не існує, тому тут усе залежить від бажання платника. Завдяки цим пожертвам, ПФУ отримує додаткові гроші, які спрямовує на фінансування системи пенсійного забезпечення.

Фінансування коштів здійснюється відповідно до дат виплати пенсії (пункт 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові" (зі змінами).

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