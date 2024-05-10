Якщо ви помітили, що екран вашого телефону поводиться дивно або дисплей iPhone або телефону Android почав мерехтіти - це могло статися з кількох причин.

Від слабких внутрішніх з'єднань до помилкового програмного забезпечення багато проблем можуть призвести до мерехтіння екрана смартфона.

У вас більше можливостей для виправлень для смартфонів Android, оскільки операційна система відкрита для змін.

Для початку перезавантажте смартфон . Перше, що потрібно зробити при спробі виправити збій на екрані телефону, це перезавантажити телефон, щоб переконатися, що це не тимчасова проблема.

Виконайте повне скидання смартфона. Перезавантаження - це найпростіший крок усунення несправностей, який ви можете виконати, і він допомагає вирішити більшість проблем.

Вимкніть автояскравість смартфона. Настроювання автоматичної яскравості (Адаптивна яскравість) постійно змінює освітленість екрану на основі даних датчика освітленості.

Але оновлення програмного забезпечення або апаратний дефект можуть призвести до несподіваних проблем, включаючи мерехтіння дисплея смартфона.

Тому ще одна проста дія, яку ви можете зробити, - це відключити цю опцію в меню "Налаштування".

Ця функція смартфона знаходиться в розділі «Налаштування» > «Дисплей» > «Адаптивна яскравість» на Android та «Налаштування» > «Дисплей та яскравість» на iOS.

Перевірте наявність оновлень смартфона. Проблема з дисплеєм могла виникнути через неправильне складання програмного забезпечення.

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