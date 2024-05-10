От слабых внутренних соединений до ошибочного программного обеспечения — многие проблемы могут привести к мерцанию экрана смартфона.

У вас больше возможностей для исправлений для смартфонов Android, поскольку операционная система более открыта для изменений.

Для начала перезагрузите смартфон. Первое, что нужно сделать при попытке исправить сбой на экране телефона, — это перезагрузить телефон, чтобы убедиться, что это не временная проблема.

Выполните полный сброс смартфона. Перезагрузка — это самый простой шаг по устранению неполадок, который вы можете выполнить, и он помогает решить большинство проблем.

смартфон

Отключите автояркость смартфона. Настройка автоматической яркости (Адаптивная яркость) постоянно изменяет освещенность экрана на основе данных датчика освещенности.

Но обновление программного обеспечения или аппаратный дефект могут привести к неожиданным проблемам, включая мерцание дисплея смартфона.

Поэтому еще одно простое действие, которое вы можете предпринять, — это отключить эту опцию в меню «Настройки».

Эта функция смартфона находится в разделе «Настройки» > «Дисплей» > «Адаптивная яркость» на Android и «Настройки» > «Дисплей и яркость» на iOS.

Проверьте наличие обновлений смартфона. Проблема с дисплеем могла возникнуть из-за неправильной сборки программного обеспечения.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают