Если вы заметили, что экран вашего телефона ведет себя странно или дисплей iPhone или телефона Android начал мерцать - это могло произойти по нескольким причинам.

От слабых внутренних соединений до ошибочного программного обеспечения — многие проблемы могут привести к мерцанию экрана смартфона.

У вас больше возможностей для исправлений для смартфонов Android, поскольку операционная система более открыта для изменений.

Для начала перезагрузите смартфон. Первое, что нужно сделать при попытке исправить сбой на экране телефона, — это перезагрузить телефон, чтобы убедиться, что это не временная проблема.

Выполните полный сброс смартфона. Перезагрузка — это самый простой шаг по устранению неполадок, который вы можете выполнить, и он помогает решить большинство проблем.

Отключите автояркость смартфона. Настройка автоматической яркости (Адаптивная яркость) постоянно изменяет освещенность экрана на основе данных датчика освещенности.

Но обновление программного обеспечения или аппаратный дефект могут привести к неожиданным проблемам, включая мерцание дисплея смартфона.

Поэтому еще одно простое действие, которое вы можете предпринять, — это отключить эту опцию в меню «Настройки».

Эта функция смартфона находится в разделе «Настройки» > «Дисплей» > «Адаптивная яркость» на Android и «Настройки» > «Дисплей и яркость» на iOS.

Проверьте наличие обновлений смартфона. Проблема с дисплеем могла возникнуть из-за неправильной сборки программного обеспечения.

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