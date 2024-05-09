Протягом кількох років TikTok може похвалитися функцією під назвою "Сімейне з'єднання", яке встановлює батьківський контроль.

Ця функція TikTok дозволяє батькам контролювати налаштування конфіденційності своїх дітей, пов'язуючи облікові записи батьків з обліковими записами своїх дітей.

Батьки зможуть контролювати час, протягом якого їхня дитина знаходиться в ТікТоку, обмежувати або відключати прямі повідомлення, вибирати, хто може бачити контент їхньої дитини, а також обмежувати доступ до неприйнятних відео.

Перш ніж ми заглибимося в нові функції для батьків, давайте подивимося на інструкції з налаштування цієї функції «Сімейне з'єднання» у Довідковому центрі TikTok:

Як включити батьківський контроль у ТікТоці?

Щоб зв'язати батьківські та підліткові облікові записи, дотримуйтесь цієї інструкції:

1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" внизу.

2. Натисніть кнопку «Меню» вгорі.

3. Натисніть «Параметри та конфіденційність», а потім натисніть «Сімейне сполучення».

4. Натисніть «Батьки» або «Підліток».

5. Виконайте вказівки в програмі, щоб зв'язати облікові записи.

Як керувати елементами керування "Сімейне з'єднання"?

1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" внизу.

2. Натисніть кнопку «Меню» вгорі.

3. Натисніть «Параметри та конфіденційність», а потім натисніть «Сімейне сполучення».

4. Виберіть обліковий запис, яким потрібно керувати.

5. За потреби оновіть елементи керування.

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