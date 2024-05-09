Ця функція TikTok дозволяє батькам контролювати налаштування конфіденційності своїх дітей, пов'язуючи облікові записи батьків з обліковими записами своїх дітей.
Батьки зможуть контролювати час, протягом якого їхня дитина знаходиться в ТікТоку, обмежувати або відключати прямі повідомлення, вибирати, хто може бачити контент їхньої дитини, а також обмежувати доступ до неприйнятних відео.
Перш ніж ми заглибимося в нові функції для батьків, давайте подивимося на інструкції з налаштування цієї функції «Сімейне з'єднання» у Довідковому центрі TikTok:
Як включити батьківський контроль у ТікТоці?
Щоб зв'язати батьківські та підліткові облікові записи, дотримуйтесь цієї інструкції:
1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" внизу.
2. Натисніть кнопку «Меню» вгорі.
3. Натисніть «Параметри та конфіденційність», а потім натисніть «Сімейне сполучення».
4. Натисніть «Батьки» або «Підліток».
5. Виконайте вказівки в програмі, щоб зв'язати облікові записи.
Як керувати елементами керування "Сімейне з'єднання"?
1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" внизу.
2. Натисніть кнопку «Меню» вгорі.
3. Натисніть «Параметри та конфіденційність», а потім натисніть «Сімейне сполучення».
4. Виберіть обліковий запис, яким потрібно керувати.
5. За потреби оновіть елементи керування.
Як виявити програму з Росії у своєму телефоні: інструкція від кіберфахівців
Як зарядити телефон, якщо вдома немає світла: корисні хитрощі
Це врятує ваш смартфон від перегріву: прості правила, які не всі знають